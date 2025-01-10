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Сегодня, 20:43

Валуев: «Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, то влюбленным в хоккей никто не помешает гулять»

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Депутат Госдумы РФ, бывший боксер Николай Валуев высказался о возможных народных гуляниях, после того как нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. На счету россиянина 872 шайбы в регулярных чемпионатах, ему осталось 22 гола до повторения достижения канадца.

«Когда были победы на Олимпиадах, наши спортсмены устанавливали мировые рекорды, помните хоть одно народное гуляние? Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, то влюбленным в хоккей никто не помешает гулять, — приводит Legalbet слова Валуева. — Буду ли я отмечать это событие? Я, скорее всего, буду находиться в рабочем режиме. Когда есть возможность, то я праздную. У меня будет радость, гордость за нашего парня, который побил величайший рекорд. Не думаю, что об этом будет говориться на каждом шагу, но с точки зрения спорта и хоккея это очень большое событие. Люди будут очень рады».

В этом сезоне Овечкин сыграл 25 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 11 результативных передач.

Источник: legalbet.ru
Александр Овечкин
Николай Валуев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 41 27 14 58
2 Нью-Джерси 44 25 19 54
3 Каролина 42 25 17 52
4 Коламбус 42 19 23 44
5 Питтсбург 43 18 25 44
6 Рейнджерс 41 19 22 40
7 Айлендерс 41 16 25 39
8 Филадельфия 42 17 25 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 43 27 16 56
2 Флорида 42 25 17 52
3 Тампа-Бэй 39 22 17 46
4 Бостон 44 20 24 45
5 Оттава 40 19 21 41
6 Монреаль 40 19 21 41
7 Детройт 40 18 22 40
8 Баффало 42 16 26 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 42 28 14 58
2 Миннесота 42 26 16 56
3 Даллас 40 26 14 53
4 Колорадо 43 26 17 53
5 Сент-Луис 43 20 23 44
6 Юта 40 17 23 41
7 Нэшвилл 41 13 28 33
8 Чикаго 41 14 27 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 28 13 59
2 Эдмонтон 41 25 16 53
3 Лос-Анджелес 38 23 15 51
4 Ванкувер 40 18 22 46
5 Калгари 40 19 21 45
6 Анахайм 41 17 24 39
7 Сиэтл 42 17 25 37
8 Сан-Хосе 43 13 30 32
Результаты / календарь
31.12
1.01
2.01
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15.01
10.01 03:00
Филадельфия – Даллас
 1 : 4
10.01 03:00
Тампа-Бэй – Бостон
 4 : 1
10.01 03:00
Питтсбург – Эдмонтон
 5 : 3
10.01 03:00
Оттава – Баффало
 0 : 4
10.01 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 3 : 2 ОТ
10.01 03:00
Коламбус – Сиэтл
 6 : 2
10.01 03:30
Каролина – Торонто
 6 : 3
10.01 04:00
Сент-Луис – Анахайм
 6 : 2
10.01 04:00
Миннесота – Колорадо
 1 : 6
10.01 06:00
Вегас – Айлендерс
0 : 4
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