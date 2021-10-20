Вальстрем: «Сорокин выручил «Айлендерс» в первом периоде с «Чикаго», он вратарь мирового уровня»
Вальстрем прокомментировал игру Сорокина в матче против «Чикаго»
09:05
Форвард «Айлендерс» Оливер Вальстрем прокомментировал игру вратаря Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:1).
«Он определенно выручил нас в первом периоде. Он вратарь мирового уровня, ему трудно забить на тренировке. Это была действительно хорошая игра с его стороны, которая помогла одержать эту победу. Он сыграл невероятно и выручил нас», — приводит слова Вальстрема официальный сайт НХЛ.
Сорокин отразил 39 бросков по воротам, однако пропустил за 26 секунд до конца третьего периода.
«Айлендерс» в 3 матчах набрали 3 очка, «Чикаго» набрало 1 очко, потерпев четвертое поражение в 4 встречах.
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