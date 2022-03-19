Валерий Ничушкин обновил личный рекорд по очкам за один сезон в НХЛ

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин обновил личный рекорд по числу набранных очков за один сезон в НХЛ.

Сегодня россиянин сделал дубль в матче с «Сан-Хосе» (5:3), теперь на его счету 35 (17+18) очков в 44 играх нынешнего сезона.

Предыдущим лучшим показателем для Ничушкина были 34 (14+20) очка в сезоне-2013/14, который был для форварда дебютным в НХЛ. Тогда хоккеист выступал за «Даллас».