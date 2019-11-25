Валерий Ничушкин: «Это был сложнейший период в моей жизни»

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин рассказал, как переживал все то время, что не мог забросить шайбу в НХЛ. В матче регулярного чемпионата против «Торонто» (3:5) Ничушкин отличился впервые за 92 матча в НХЛ.

— Это был сложнейший период в моей жизни, — приводит слова игрока Denver Post. — Для нападающего всегда тяжело, когда нет забитых голов. У меня были моменты, особенно в последних 10 матчах. Мы потеряли пару хоккеистов из-за травм, и я стал получать больше игрового времени. Отсюда и больше шансов забить. В каждой встрече я был все ближе, ближе и ближе. Наконец я забил, надеюсь, теперь буду чаще это делать.

Valeri Nichushkin makes it 3-4 pic.twitter.com/mUM1SFa2Ho — Flintor (@TheFlintor) November 24, 2019

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