Каменский: «Кучеров вместе с «Тампой» будет одним из главных претендентов на Кубок Стэнли»

Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский назвал российского нападающего «Тампы» Никиту Кучерова и его команду одними из главных претендентов на победу в Кубке Стэнли.

«Кучеров является одним из лучших нападающих НХЛ и нашей страны. Он доказывает это своей стабильностью и высокой результативностью. Мы всегда болеем за Никиту и радуемся, когда его имя и других наших хоккеистов появляется на первых страницах изданий и на верхних строчках в рейтингах. Это говорит о том, что российский хоккей как был, так и остается первым в мире и таланты из России были и будут. Кучеров вместе с «Тампой» будет одним из главных претендентов на победу в Кубке Стэнли, хотя много кто может его выиграть», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

В текущем сезоне 29-летний россиянин сыграл за «Тампу» 39 игр и набрал 59 (16+43) очков.

Его команда занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко в 39 встречах.