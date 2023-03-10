Каменский пожелал скорейшего выздоровления Капризову

Олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов пропустит 3-4 недели из-за травмы.

«Он лидер команды. Для «Миннесоты» — это большая потеря. Пожелаем ему скорейшего выздоровления, чтобы он приносил нам радость», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Хоккеист получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:2). В третьем периоде на него упал защитник «Джетс» Логан Стэнли.