Каменский — о Малкине: «Хорошая цель, чтобы сделать 1 тысячу передач»

Бывший хоккеист Валерий Каменский отреагировал на 800 результативных передач форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина в НХЛ.

«Женя — лидер команды и всегда им был. Всегда был одним из лучших в НХЛ. Поэтому все возможно, это хорошая цель, чтобы сделать 1 тысячу передач», — приводит слова Каменского Vprognoze.ru.

В матче против «Детройта», 11 октября, хоккеист оформил ассистентский дубль, выполнив 799-ю и 800-ю передачу в своей карьере в НХЛ. Малкин стал третьим, кто достиг данной отметки — его партнер по команде Сидни Кросби имеет на своем счету 1006 передач, нападающий «Детройта» Патрик Кейн — 813 ассистов.