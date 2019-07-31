Валерий Каменский: "Новый контракт Василевского – закономерная оценка клубом игры"

Обладатель Кубка Стэнли-1996 Валерий Каменский считает, что новый контракт "Тампа-Бэй" с российским вратарем Андреем Василевским​ является закономерной оценкой игры клубом. С 25-летним россиянином был подписан контракт на 8 лет с средней зарплатой 9,5 миллиона долларов за сезон.

– Новый контракт и его условия – закономерная оценка клубом игры, которую Василевский показывает на протяжении всех сезонов в НХЛ, – цитируют "Известия" Каменского. – Его достижения слишком очевидны – как на уровне сборной, так и в клубе. Был блестящий сезон в регулярном чемпионате, который не омрачил даже неожиданный вылет "Тампы" в первом раунде плей-офф. Как мы видим, это не остановило североамериканскую хоккейную общественность, вручившую Андрею по итогам сезона "Везина Трофи". Ну и все видели, что он показал в сборной на последнем чемпионате мира, героически отыграв матч за третье место против Чехии (3:2Б) и принеся команде бронзу.