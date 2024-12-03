Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 12:56

Каменский — о возвращении Овечкина на лед: «Раньше времени его никто не выпустит»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент FONBET КХЛ Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» возвращение форварда «Вашингтона» Александра Овечкина на лед после травмы.

«Почему меня должно удивить. За ним следят врачи. Он сам профессионал, знает, как все делается. Наверное, это нормальный процесс. Раньше времени его никто не выпустит», — сказал Каменский «СЭ».

19 ноября 39-летний хоккеист получил перелом малоберцовой кости в результате столкновения с форвардом «Юты» Джоном Макбэйном в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). 2 декабря Овечкин вернулся к тренировкам на льду.

В 18 матчах этого сезона Овечкин набрал 25 (15+10) очков. В общей сложности россиянин забросил 868 шайб в НХЛ и сократил свое отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 26 голов.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Валерий Каменский
Читайте также
Бой за $ 191 000 000. Сколько заработают Фьюри и Усик
Красно-белые зовут на работу спортдира, отстраненного от футбола за махинации, а в шорт-листе команды появилось трое россиян. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Военные США задействовали канал связи с Россией по Сирии
Ребенок выпал из кабины подъемника в Шерегеше
Гончаренко угрожал судье после поражения от «Ростова»
Суд приговорил к 18,5 года колонии захватившего и изнасиловавшего в тюрьме заложницу
Популярное видео
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Спортивный врач оценил скорое возвращение Овечкина на лед после перелома малоберцовой кости

Эксперты назвали Капризова MVP первой четверти сезона НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 28 17 11 36
2 Вашингтон 24 17 7 35
3 Каролина 24 16 8 33
4 Рейнджерс 24 13 11 27
5 Филадельфия 25 12 13 27
6 Коламбус 23 11 12 25
7 Айлендерс 25 9 16 24
8 Питтсбург 26 10 16 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 24 15 9 32
2 Флорида 25 15 10 31
3 Бостон 26 12 14 27
4 Тампа-Бэй 23 12 11 26
5 Баффало 24 11 13 24
6 Детройт 24 10 14 23
7 Оттава 24 10 14 22
8 Монреаль 24 8 16 19
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 24 16 8 36
2 Виннипег 25 18 7 36
3 Даллас 24 16 8 32
4 Колорадо 25 13 12 26
5 Сент-Луис 25 11 14 24
6 Юта 25 10 15 24
7 Нэшвилл 25 7 18 20
8 Чикаго 25 8 17 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 25 15 10 33
2 Лос-Анджелес 25 14 11 31
3 Ванкувер 23 13 10 29
4 Эдмонтон 24 13 11 28
5 Калгари 25 12 13 28
6 Анахайм 23 10 13 23
7 Сиэтл 25 11 14 23
8 Сан-Хосе 27 9 18 23
Результаты / календарь
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
3.12 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 1 : 5
3.12 03:30
Торонто – Чикаго
 4 : 1
3.12 05:00
Юта – Даллас
 1 : 2
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости