«Валера подъехал и сразу сказал: «По-любому сейчас отменят». Как Ничушкин забил свой первый гол за 92 матча
Форвард «Колорадо» Владислав Каменев, пропустивший два года из-за травмы и пытающийся закрепиться в основе, в интервью «СЭ» рассказал, как радовался первому голу Валерия Ничушкина за 92 матча.
— Как вы встретили шайбу Валерия?
— Я радовался его шайбе больше, чем своей первой, когда забил в том году.
— Правда, что ее могли отменить?
— Валера подъехал и сразу сказал: «По-любому сейчас отменят». Слава богу, что все нормально, и, наконец-то, это случилось.
— Не обидно, что он не дошел до сотки?
— Ему? Не думаю. Но было бы красиво забить на сотом.
— То, что Валерий нервничал по этому поводу — понятно. Но нельзя же переживать на протяжении 92 матчей. В какой момент он уже стал относиться к этому спокойно, с юмором?
— Ну почему нервничал? Мы постоянно смеялись над этим. Он не переживал очень уж сильно — знал, что это придет. Отлично играл — особенно последние матчи. Все понимали, что скоро это должно случиться.
— Было бы красиво, если бы это был последний матч его карьеры.
— Да нет. Это слишком.
— После этого ему написали сотни людей?
— Он говорил, что было очень много поздравлений. Валера и сам был рад.(Алексей Шевченко)