«Валера подъехал и сразу сказал: «По-любому сейчас отменят». Как Ничушкин забил свой первый гол за 92 матча

Форвард «Колорадо» Владислав Каменев, пропустивший два года из-за травмы и пытающийся закрепиться в основе, в интервью «СЭ» рассказал, как радовался первому голу Валерия Ничушкина за 92 матча.

— Как вы встретили шайбу Валерия?

— Я радовался его шайбе больше, чем своей первой, когда забил в том году.

— Правда, что ее могли отменить?

— Валера подъехал и сразу сказал: «По-любому сейчас отменят». Слава богу, что все нормально, и, наконец-то, это случилось.

— Не обидно, что он не дошел до сотки?

— Ему? Не думаю. Но было бы красиво забить на сотом.

— То, что Валерий нервничал по этому поводу — понятно. Но нельзя же переживать на протяжении 92 матчей. В какой момент он уже стал относиться к этому спокойно, с юмором?

— Ну почему нервничал? Мы постоянно смеялись над этим. Он не переживал очень уж сильно — знал, что это придет. Отлично играл — особенно последние матчи. Все понимали, что скоро это должно случиться.

— Было бы красиво, если бы это был последний матч его карьеры.

— Да нет. Это слишком.

— После этого ему написали сотни людей?

— Он говорил, что было очень много поздравлений. Валера и сам был рад.(Алексей Шевченко)

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