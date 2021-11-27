Вакцинированный нападающий «Вашингтона» рассказал, как перенес коронавирус
21:26
Нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер рассказал, как перенес коронавирус, пишет журналист Саманта Пелл.
Стоит отметить, что датчанин был вакцинирован. Он заявил, что на протяжении трех дней чувствовал некоторые симптомы простуды. Но у него не было высокой температуры или затруднений с дыханием.
В этом сезоне Эллер провел 15 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 8 (1+7) очков.
Читайте также
Воевал, пять раз бежал из ГУЛАГа, спас рукопись, удостоенную Нобелевской премии. История отца советской тяжелой атлетики
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю