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Вакцинированный нападающий «Вашингтона» рассказал, как перенес коронавирус

21:26
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Нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер рассказал, как перенес коронавирус, пишет журналист Саманта Пелл.

Стоит отметить, что датчанин был вакцинирован. Он заявил, что на протяжении трех дней чувствовал некоторые симптомы простуды. Но у него не было высокой температуры или затруднений с дыханием.

В этом сезоне Эллер провел 15 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 8 (1+7) очков.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное