Вакцинированный нападающий «Вашингтона» рассказал, как перенес коронавирус

Нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер рассказал, как перенес коронавирус, пишет журналист Саманта Пелл.

Стоит отметить, что датчанин был вакцинирован. Он заявил, что на протяжении трех дней чувствовал некоторые симптомы простуды. Но у него не было высокой температуры или затруднений с дыханием.

В этом сезоне Эллер провел 15 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 8 (1+7) очков.