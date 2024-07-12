В Зале славы НХЛ выставят клюшку Тарасенко и перчатки Бобровского

Экипировка игроков «Флориды» Владимира Тарасенко и Сергея Бобровского станет экспонатом в Зале славы в Торонто, сообщает The Hockey News.

В список экипировки вошли игровой свитер, вратарские краги и бутылка с водой Бобровского, а также клюшка Тарасенко.

«Флорида» в финале Кубка Стэнли-2024 обыграла «Эдмонтон» со счетом 4-3 в серии и впервые стала обладателем трофея.