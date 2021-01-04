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В «Виннипеге» посчитали, что Бердин пока не готов к тренировкам

22:00
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Голкипер Михаил Бердин был вызван в тренировочный лагерь «Виннипега». Однако он пропустит начало тренинг-кэмпа, так как его посчитали «неготовым к тренировкам», сообщает Winnipeg Free Press.

В прошлом сезоне Бердин провел 42 матча за «Манитобу» в АХЛ. Этот сезон он начал на правах аренды в СКА: 14 матчей со средним процентом отраженных бросков 91,2.

Ранее 22-летний россиянин подписал двухлетнее соглашение со среднегодовой зарплатой в НХЛ 750 тысяч долларов.

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