«Вашингтон» назвал срок восстановления Овечкина после травмы
«Вашингтон» в Twitter опубликовал предварительные данные по травме капитана команды Александра Овечкина.
Россиянин получил травму «верхней части тела». Пока его статус определен как «со дня на день», что означает, что он может пропустить несколько дней.
Капитан «Вашингтона» не доиграл до конца матч регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:4 Б).
Во время выхода один на один Овечкин споткнулся о клюшку вратаря соперника, ударился левым плечом о борт и не смог продолжить игру.
Нападающий не набрал очков во втором матче подряд. Всего в 77 играх сезона на его счету 90 (50+40) баллов.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|80
|52
|28
|112
|2
|Рейнджерс
|79
|51
|28
|108
|3
|Питтсбург
|80
|45
|35
|101
|4
|Вашингтон
|79
|44
|35
|100
|5
|Айлендерс
|79
|35
|44
|80
|6
|Коламбус
|79
|36
|43
|79
|7
|Нью-Джерси
|79
|27
|52
|62
|8
|Филадельфия
|79
|25
|54
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|79
|57
|22
|120
|2
|Торонто
|80
|52
|28
|111
|3
|Тампа-Бэй
|79
|49
|30
|106
|4
|Бостон
|79
|49
|30
|103
|5
|Баффало
|80
|31
|49
|73
|6
|Детройт
|80
|31
|49
|72
|7
|Оттава
|79
|31
|48
|69
|8
|Монреаль
|80
|20
|60
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|79
|55
|24
|116
|2
|Миннесота
|79
|51
|28
|109
|3
|Сент-Луис
|80
|49
|31
|109
|4
|Нэшвилл
|79
|44
|35
|94
|5
|Даллас
|79
|44
|35
|93
|6
|Виннипег
|79
|36
|43
|83
|7
|Чикаго
|79
|26
|53
|63
|8
|Аризона
|79
|22
|57
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|79
|49
|30
|108
|2
|Эдмонтон
|79
|46
|33
|98
|3
|Лос-Анджелес
|80
|43
|37
|96
|4
|Вегас
|79
|42
|37
|90
|5
|Ванкувер
|79
|38
|41
|87
|6
|Сан-Хосе
|79
|32
|47
|76
|7
|Анахайм
|80
|30
|50
|74
|8
|Сиэтл
|78
|26
|52
|58
|25.04
|02:00
|
Монреаль – Бостон
|3 : 5
|25.04
|02:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|4 : 8
|25.04
|02:00
|
Вашингтон – Торонто
|3 : 4 Б
|25.04
|02:00
|
Виннипег – Колорадо
|4 : 1
|25.04
|03:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|4 : 5 ОТ
|25.04
|03:30
|
Анахайм – Сент-Луис
|3 : 6
|25.04
|05:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|4 : 5 Б
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|78
|118
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|79
|115
|
|
Джонни Годро
Калгари
|79
|111
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|72
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|78
|55
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|79
|51
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|52
|2.03
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|62
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19