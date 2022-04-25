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Сегодня, 18:01

«Вашингтон» назвал срок восстановления Овечкина после травмы

Капитан «Вашингтона» Овечкин должен вернуться после травмы «со дня на день»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» в Twitter опубликовал предварительные данные по травме капитана команды Александра Овечкина.

Россиянин получил травму «верхней части тела». Пока его статус определен как «со дня на день», что означает, что он может пропустить несколько дней.

Капитан «Вашингтона» не доиграл до конца матч регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:4 Б).

Во время выхода один на один Овечкин споткнулся о клюшку вратаря соперника, ударился левым плечом о борт и не смог продолжить игру.

Нападающий не набрал очков во втором матче подряд. Всего в 77 играх сезона на его счету 90 (50+40) баллов.

Александр Овечкин
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НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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7
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1 Каролина 80 52 28 112
2 Рейнджерс 79 51 28 108
3 Питтсбург 80 45 35 101
4 Вашингтон 79 44 35 100
5 Айлендерс 79 35 44 80
6 Коламбус 79 36 43 79
7 Нью-Джерси 79 27 52 62
8 Филадельфия 79 25 54 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 79 57 22 120
2 Торонто 80 52 28 111
3 Тампа-Бэй 79 49 30 106
4 Бостон 79 49 30 103
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 80 31 49 72
7 Оттава 79 31 48 69
8 Монреаль 80 20 60 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 79 55 24 116
2 Миннесота 79 51 28 109
3 Сент-Луис 80 49 31 109
4 Нэшвилл 79 44 35 94
5 Даллас 79 44 35 93
6 Виннипег 79 36 43 83
7 Чикаго 79 26 53 63
8 Аризона 79 22 57 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 79 49 30 108
2 Эдмонтон 79 46 33 98
3 Лос-Анджелес 80 43 37 96
4 Вегас 79 42 37 90
5 Ванкувер 79 38 41 87
6 Сан-Хосе 79 32 47 76
7 Анахайм 80 30 50 74
8 Сиэтл 78 26 52 58
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Монреаль – Бостон
 3 : 5
25.04 02:00
Флорида – Тампа-Бэй
 4 : 8
25.04 02:00
Вашингтон – Торонто
 3 : 4 Б
25.04 02:00
Виннипег – Колорадо
 4 : 1
25.04 03:00
Нэшвилл – Миннесота
 4 : 5 ОТ
25.04 03:30
Анахайм – Сент-Луис
 3 : 6
25.04 05:00
Вегас – Сан-Хосе
 4 : 5 Б
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 78 118
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 79 115
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 79 111
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 72 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 78 55
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 79 51
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 52 2.03
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 62 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

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