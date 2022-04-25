«Вашингтон» назвал срок восстановления Овечкина после травмы

«Вашингтон» в Twitter опубликовал предварительные данные по травме капитана команды Александра Овечкина.

Россиянин получил травму «верхней части тела». Пока его статус определен как «со дня на день», что означает, что он может пропустить несколько дней.

Капитан «Вашингтона» не доиграл до конца матч регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:4 Б).

Во время выхода один на один Овечкин споткнулся о клюшку вратаря соперника, ударился левым плечом о борт и не смог продолжить игру.

Нападающий не набрал очков во втором матче подряд. Всего в 77 играх сезона на его счету 90 (50+40) баллов.