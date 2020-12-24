В «Вашингтоне» рассказали о ситуации с продлением договора с Овечкиным

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан рассказал о ситуации с контрактом российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина. Нынешнее соглашение 35-летнего форварда истекает после сезона-2020/21.

«Нужно дождаться момента, когда откроется тренировочный лагерь «Вашингтона». Я надеюсь, у нас будет возможность во время лагеря поговорить с Овечкиным о продлении договора. Мы планировали сделать это с конца прошлого сезона, и в наших намерениях ничего не изменилось», — приводит пресс-служба НХЛ слова Маклеллана.

Овечкин был выбран «Вашингтоном» под первым номером драфта НХЛ-2004. Хоккеист выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. В составе команды он выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году. Овечкин является лучшим бомбардиром в истории «Вашингтона», он провел наибольшее количество матчей в составе команды за историю франшизы.