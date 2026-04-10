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В «Вашингтоне» рассказали, ищут ли форварда на замену Овечкину

Алина Савинова
Александр Овечкин.
Фото Getty Images

Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик рассказал, как решение форварда Александра Овечкина о продолжении карьеры отразится на летней трансферной кампании клуба.

Ранее 40-летний россиянин подтвердил, что примет решение о своем будущем в НХЛ после окончания сезона. Его контракт с «Кэпиталз» рассчитан до лета этого года.

«Я смотрю на межсезонье как на книгу в стиле «выбери свое приключение». Если Овечкин скажет нам: «Я завершаю карьеру», мы начнем принимать решения, отталкиваясь от этого. Если же он скажет, что хочет вернуться, мы будем действовать уже исходя из этого. Мы пойдем по тому пути, который перед нами откроется», — цитирует Патрика The Athletic.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Он является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 928 заброшенными шайбами. По голам в лиге с учетом матчей плей-офф россиянин занимает второе место в истории (1005).

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Александр Овечкин
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 10 7 3 15
2 Рейнджерс 11 7 4 15
3 Айлендерс 9 5 4 11
4 Вашингтон 9 5 4 10
5 Нью-Джерси 9 5 4 10
6 Питтсбург 10 3 7 7
7 Филадельфия 11 2 9 7
8 Коламбус 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 10 7 3 15
2 Тампа-Бэй 8 6 2 12
3 Оттава 9 6 3 12
4 Флорида 9 5 4 12
5 Торонто 11 5 6 12
6 Баффало 9 4 5 10
7 Монреаль 9 4 5 10
8 Детройт 8 3 5 8
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 10 7 3 14
2 Миннесота 10 6 4 14
3 Даллас 9 5 4 11
4 Колорадо 10 5 5 11
5 Виннипег 9 4 5 10
6 Нэшвилл 8 3 5 9
7 Сент-Луис 9 4 5 9
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 10 8 2 16
2 Эдмонтон 9 7 2 15
3 Сиэтл 9 5 4 11
4 Сан-Хосе 10 5 5 11
5 Анахайм 9 4 5 8
6 Ванкувер 10 2 8 5
7 Лос-Анджелес 7 1 6 4
8 Калгари 8 2 6 4
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26.10
21.10 02:00 Монреаль – Сан-Хосе 3 : 4 ОТ
21.10 02:00 Коламбус – Торонто 2 : 6
21.10 02:00 Нью-Джерси – Колорадо 4 : 3
21.10 02:00 Вашингтон – Лос-Анджелес 2 : 5
21.10 02:00 Айлендерс – Анахайм 3 : 2
21.10 03:00 Сент-Луис – Виннипег 2 : 1
21.10 03:00 Даллас – Бостон 3 : 2 ОТ
21.10 04:00 Эдмонтон – Миннесота 4 : 3 ОТ
21.10 04:40 Сиэтл – Детройт - : -
21.10 05:00 Ванкувер – Каролина - : -
21.10 05:30 Вегас – Тампа-Бэй - : -
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