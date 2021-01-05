В «Ванкувере» рассказали, когда хотят подписать контракт с Подколзиным

Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг дал интервью, в котором сообщил о планах клуба на российского нападающего Василия Подколзина.

Руководитель «Кэнакс» считает, что молодежный чемпионат мира поможет 19-летнему хоккеисту подготовиться к выступлению в НХЛ. «Ванкувер» надеется подписать с ним контракт в этом году, когда истечет соглашение Василия со СКА.

«Ванкувер» задрафтовал Подколзина на драфте-2019 под общим 10-м номером. В этом сезоне он провел в КХЛ 24 игры, в которых набрал 6 (2+4) очков. На МЧМ-2021 Подколзин выступает в качестве капитана сборной России и в 6 встречах записал на свой счет 4 (2+2) балла.