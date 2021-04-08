В «Ванкувере» 25 человек заразились коронавирусом
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25 представителей «Ванкувера» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает АР 8 апреля.
Указано, что заразились четыре представителя тренерского штаба и 21 игрок, в том числе три из резервного состава.
Все игроки и работники клуба находятся на самоизоляции. 19 хоккеистов ранее были помещены в ковид-лист НХЛ. Матчи команды в регулярном чемпионате были перенесены.
30 марта коронавирус был выявлен у форварда «Кэнакс» Адама Годетта. После этого в команде произошла вспышка COVID-19. Всего лига перенесла шесть матчей «Ванкувера».
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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