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В «Ванкувере» 25 человек заразились коронавирусом

01:36
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25 представителей «Ванкувера» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает АР 8 апреля.

Указано, что заразились четыре представителя тренерского штаба и 21 игрок, в том числе три из резервного состава.

Все игроки и работники клуба находятся на самоизоляции. 19 хоккеистов ранее были помещены в ковид-лист НХЛ. Матчи команды в регулярном чемпионате были перенесены.

30 марта коронавирус был выявлен у форварда «Кэнакс» Адама Годетта. После этого в команде произошла вспышка COVID-19. Всего лига перенесла шесть матчей «Ванкувера».

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