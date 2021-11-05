В ВАДА отказались комментировать дело о положительной допинг-пробе Ничушкина
10:58
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отказалось комментировать дело о положительной допинг-пробе нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина.
«Поскольку речь идет о незавершенном деле, мы не можем это комментировать», — цитирует ТАСС пресс-службу агентства.
Вчера, 4 ноября, стало известно, что 26-летнему Ничушкину грозит дисквалификация на 4 года за употребление тестостерона, при этом пробу, в которой обнаружили запрещенные препараты, взяли на юниорском чемпионате мира-2013 в Сочи.
Россия лишилась элитного работяги. ВАДА нашло допинг у Ничушкина спустя 8 лет
Дополнительная информация:
Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю