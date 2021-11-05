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Допинг

В ВАДА отказались комментировать дело о положительной допинг-пробе Ничушкина

10:58
Валерий Ничушкин. Фото nhl.com
Валерий Ничушкин. Фото nhl.com
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отказалось комментировать дело о положительной допинг-пробе нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина.

«Поскольку речь идет о незавершенном деле, мы не можем это комментировать», — цитирует ТАСС пресс-службу агентства.

Вчера, 4 ноября, стало известно, что 26-летнему Ничушкину грозит дисквалификация на 4 года за употребление тестостерона, при этом пробу, в которой обнаружили запрещенные препараты, взяли на юниорском чемпионате мира-2013 в Сочи.

Россия лишилась элитного работяги. ВАДА нашло допинг у Ничушкина спустя 8 лет

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12848475

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Иван Торопцев все материалы автора
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