В Торонто запретили все публичные мероприятия до 30 июня

Американский журналист Том Харрингтон сообщил, что власти Торонто запретили все публичные мероприятия до 30 июня.

Напомним, что в Торонто есть свои одноименные команды, выступающие в НХЛ и НБА. В обоих лигах сезоны приостановлены из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в Канаде 8 167 подтвержденных случаев коронавируса. Из них 1020 выздоровели, а 94 умерли.

В мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 826 222 человек, умерших — 40 708, выздоровевших — 174 115.

По данным Роспотребнадзора на полдень 31 марта, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.