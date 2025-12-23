В «Торонто» уволили помощника главного тренера Савара

«Торонто» отправил в отставку помощника главного тренера Марка Савара, отвечавшего за игру в большинстве.

48-летний канадец работал в тренерском штабе под руководством своего соотечественника Крэйга Беруби с июня 2024 года.

По игре в большинстве «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 занимает последнее место в лиге с показателем реализации 13,3 процента.

Ранее Савар работал в тренерских штабах «Сент-Луиса» и «Калгари», а также возглавлял «Виндзор Спитфайрз» в OHL.

«Мэйпл Лифс» проиграли три последних матча подряд и находятся на предпоследнем, 15-м месте в таблице Восточной конференции.