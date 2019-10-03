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В Toronto Sun назвали Михеева «русским на задании»

11:26
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Журналист Toronto Sun Лэнс Лэнс Хомби написал стать, посвященную форварду «Торонто» Илье Михееву. Матч с «Оттавой» (5:3) стал для него дебютным в НХЛ. Его активе гол и результативная передача.

— Илья Михеев — больше не человек загадка. Это русский на задании, — говорится в статье под названием «Большая ночь для нового россиянина «кленовых листьев». — После того, как он тихо занял свое место в команде, попав в третье звено, он оставался вне зоны внимания из-за языкового барьера. Он показал, что учит английский и приспосабливается к североамериканской площадке, записав в свой актив гол и ассист. Ему нравится Торонто, но он спрашивал, почему люди мало едят здесь суп. Его девушка всегда готовит ему борщ.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/bolshoe-intervyu-rossiyskogo-forvarda-vashingtona-evgeniya-kuznecova-o-kubke-stenli-aleksandre-ovechkine-docheri-esenii-olimpiade-i-kubke-mira-1513360/

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