Журналист Toronto Sun Лэнс Лэнс Хомби написал стать, посвященную форварду «Торонто» Илье Михееву. Матч с «Оттавой» (5:3) стал для него дебютным в НХЛ. Его активе гол и результативная передача.

— Илья Михеев — больше не человек загадка. Это русский на задании, — говорится в статье под названием «Большая ночь для нового россиянина «кленовых листьев». — После того, как он тихо занял свое место в команде, попав в третье звено, он оставался вне зоны внимания из-за языкового барьера. Он показал, что учит английский и приспосабливается к североамериканской площадке, записав в свой актив гол и ассист. Ему нравится Торонто, но он спрашивал, почему люди мало едят здесь суп. Его девушка всегда готовит ему борщ.

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