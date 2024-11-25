В «Торонто» почтили память Родиона Амирова

В «Торонто Мэйпл Лифс» почтили память покойного российского хоккеиста Родиона Амирова.

Канадский клуб НХЛ проводил акцию в поддержку борьбы с онкологическими заболеваниями. В ее рамках капитан команды Джон Таварес сфотографировался с табличкой с надписью «Я борюсь ради Родиона».

Джон Таварес. Фото Соцсети ХК Торонто

Россиянин скончался от рака головного мозга 14 августа 2023 года, ему был 21 год. Амиров был выбран «Торонто» на драфте-2020 под общим 15-м номером.

Нападающий был воспитанником системы «Салавата Юлаева» и выступал за уфимский клуб в КХЛ с 2019 по 2022 год.