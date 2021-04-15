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В «Торонто» отреагировали на подписание контракта с Амировым

19:08
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Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас 15 апреля в интервью сайту клуба прокомментировал подписание контракта новичка с форвардом «Салавата Юлаева» Родионом Амировым.

«В «Торонто» все рады, что сегодня официально подписали Амирова. Мы с нетерпением ждем, когда он прибудет в Канаду и начнет работать с тренерами по развитию. Также благодарим «Салават» за подготовку такого качественного хоккеиста, надеемся на дальнейшее сотрудничество с уфимским клубом», — заявил Дубас.

Соглашение с Амировым сроком на три года вступит в силу с сезона-2021/22. 19-летний хоккеист присоединится к команде после выполнения визовых и карантинных требований для работы в программе развития «Торонто». Летом форвард вернется в Россию и проведет сезон-2021/22 в «Салавате Юлаеве».

В нынешнем сезоне КХЛ Амиров провел 48 матчей за «Салават Юлаев», в которых набрал 13 (9+4) очков. Он был выбран «Торонто» на драфте-2020 в первом раунде под общим 15-м номером.

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