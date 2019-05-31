В "Торонто" ищут новый клуб для Зайцева, но допускают, что он останется

Генеральный менеджер "Торонто" Кайл Дубас сообщил, что клуб постарается найти обмен для российского защитника Никиты Зайцева. По его словам, игрок хочет покинуть "Мэйпл Ливз" по личным причинам.

- У меня была встреча с (агентом Зайцева) Дэном (Мильштейном), - цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Дубаса. - В детали вдаваться не хочу, пусть это делают, если хотят, Дэн и Никита. Но мы постараемся обеспечить ему свежий старт. Это связано с личными причинами игрока.

Я не могу говорить точно, что его не будет в команде. Особенно учитывая то, как развивался год, как он играл в паре с Маззином, после чего его ценность стала более очевидна. Он играет в меньшинстве, бросает правым хватом, играет топ-четыре и подписан на долгий срок.

Он подписал контракт на семь лет, но я не хочу спекулировать на эту тему. Если Дэн и Никита хотят о чем-то сказать, это останется на их усмотрение.

Зайцев заключил семилетний контракт с "Торонто" в 2017 году на сумму 31,5 миллиона долларов (в среднем 4,5 миллиона в год).

В 81 матче регулярного чемпионата НХЛ-2018/19 27-летний защитник набрал 14 (3+11) очков при показателе полезности "+2". Он также провел семь игр в плей-офф, в которых очков не набрал.