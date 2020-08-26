В «Торонто» довольны Михеевым и хотят продлить с ним контракт

Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас отметил, что у клуба нет проблем с продлением контракта нападающего Ильи Михеева. Руководитель отметил, что в «Ливз» рассчитывают на россиянина.

— Не жду здесь особых сложностей, — цитирует русскоязычный сайт НХЛ Дубаса. — Михеев — отличный человек, выполняет большой объем работы. Он универсален, его можно использовать во всех тройках, а также в меньшинстве. Он нам очень нравится, и думаю, что он и дальше будет играть за нас.

Минувший сезон стал для 25-летнего хоккеиста дебютным в НХЛ. В 39 матчах регулярного чемпионата он набрал 23 (8+15) очка и пропустил несколько месяцев из-за травмы. В плей-офф он сыграл в 5 встречах, но не отметился результативными действиями.