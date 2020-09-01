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В «Тампа-Бэй» надеются, что Кучеров избежал серьезной травмы

08:14

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер после победы над «Бостоном» (3:2) в пятом матче 2-го раунда Кубка Стэнли выразил надежду, что россиянин Никита Кучеров избежал серьезной травмы. Форвард получил повреждение в первом периоде в борьбе со Здено Харой. Во втором он вернулся на елд на несколько смен.

— Он вернулся на лед и даже немного поиграл, так что мы, конечно надеемся, что он выбыл ненадолго. Надеюсь, у нас будет возможность дать отдых нашим ребятам, включая его, — цитирует Sportsnet Купера.

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