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Сегодня, 17:33

В США умер бывший массажист «Детройта» Сергей Мнацаканов

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Во Флориде скончался бывший массажист «Детройт Ред Уингз» Сергей Мнацаканов, который вместе с Русской пятеркой «Красных крыльев» в 1997 году выиграл Кубок Стэнли.

После победы Мнацаканов вместе с защитниками «Детройта» Владимиром Константиновым и Вячеславом Фетисовым попал в страшную автокатастрофу, возвращаясь в лимузине с командного турнира по гольфу, после чего Константинов и Мнацаканов остались инвалидами.

О смерти Мнацаканова обозревателю «СЭ» сообщил двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» Вячеслав Козлов.

Кубок Стэнли
ХК Детройт Ред Уингз
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