В США рекомендовали отменить массовые мероприятия на 2 месяца из-за коронавируса
Федеральное агентство министерства здравоохранения США рекомендовало отменить или отложить все массовые мероприятия с участием двух и более человек на восемь ближайших недель, сообщается на официальном сайте организации. Причина — угроза распространения коронавируса.
Сезоны в НБА и НХЛ прерваны из-за коронавируса. О датах возобновления пока не уточняется.
Симптомы коронавируса:
— слабость, усталость
— затрудненное дыхание
— высокая температура
— кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) и/или боль в горле
По симптоматике коронавирус схож с простудой и респираторными заболеваниями. Особое внимание стоит обратить на одышку: при ее наличии немедленно обратитесь к врачу.
Как передается коронавирус:
Коронавирус попадает в организм через слизистые — конъюнктивы глаз, носа, верхних дыхательных путей. Самые распространенные пути передачи — бытовой (общая посуда, полотенца, предметы быта), контактный (через рукопожатия, близкий контакт), воздушно-капельный (по воздуху от зараженного к здоровому).
Что делать, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом:
— Избегать мест скопления людей;
— Мыть руки при возможности, пользоваться антисептиком;
— Не трогать руками лицо;
— Проветривать помещение;
— Увлажнять слизистую носа — завести увлажнитель воздуха, можно периодически орошать нос солевыми растворами. Увлажненная слизистая = защищенная слизистая.
— При первых симптомах простуды — оставайтесь дома, не заражайте других. При появлении одышки на фоне простуды — вызывайте врача.
— Маски есть смысл носить только заболевшим, а не здоровым.