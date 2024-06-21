В США раскритиковали контракт Овечкина с «Вашингтоном»

В издании The Athletic назвали контракт российского нападающего Александра Овечкина самым неэффективным в «Вашингтоне».

Автор The Athletic Харман Дайал выделил 4 худших контракта в «Кэпиталз». Помимо Овечкина, он включил нападающи Ти Джея Оши, Тома Уилсона и защитника Ника Дженсена.

«31 гол Овечкина — очень впечатляющий результат для 38-летнего игрока, но он регрессировал до такой степени, что стал одним из худших оборонительных нападающих в НХЛ», — говорится в материале.

В минувшем сезоне Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В Кубке Стэнли россиянин не отметился результативными действиями в четырех встречах.

«Вашингтон» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-4 в серии) в первом раунде плей-офф НХЛ.