В «Союзмультфильме» рассказали о переговорах с Овечкиным о камео-роли

Креативный директор «Союзмультфильма» Мария Савиных ответила на вопрос «СЭ» о желании снять мультфильм, посвященный рекорду нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«В анимации есть история с долгой доставкой контента. Пока мы сделаем мультик, от какого-то события пройдет уже время. В целом мы стараемся упоминать звезд, но это непросто. Это требует специальных разрешений. Здорово, когда мультики отображают действительность. Было бы прикольно, но мы не договорились с Овечкиным. Что-то не сложилось, но, может, сложится. Мы хотели сделать персонажа Александра Овечкина. Камео классно работает!» — сказала Савиных «СЭ».

В сезоне-2024/25 Овечкин стал рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах. В апреле россиянин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894). Капитан «Вашингтона» провел 1509 матчей в НХЛ и забросил 902 шайбы.

В сезоне-2025/26 Овечкин провел 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забил 5 голов и сделал 9 результативных передач.