В «Сибири» отреагировали на вторую победу Тарасенко в Кубке Стэнли

«Сибирь» поздравила российского форварда «Флориды» Владимира Тарасенко с завоеванием второго Кубка Стэнли в карьере.

«Владимир Тарасенко — двукратный обладатель Кубка Стэнли! Поздравляем нашего воспитанника!» — говорится в заявлении клуба.

25 июня «пантеры» в седьмом матче финала плей-офф НХЛ обыграли «Эдмонтон» (2:1) и выиграли серию со счетом 4-3. «Флорида» впервые в истории стала обладателем Кубка Стэнли.

Тарасенко начал заниматься хоккеем в Новосибирске. За «Сибирь» он выступал с 2008 по 2012 год, после чего перешел в СКА, а затем в «Сент-Луис», вместе с которым выиграл первый Кубок Стэнли в 2019 году.