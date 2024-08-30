В сети появились неподтвержденные слухи о гибели Джонни Годро из «Коламбуса»
В социальных сетях появились сообщения о том, что форвард «Коламбуса» Джонни Годро и его брат Мэтью погибли во время езды на велосипеде.
Как сообщает heartlandnews.ca, инцидент произошел в округе Сейлем недалеко от Филадельфии. Двое велосипедистов вечером были сбиты насмерть автомобилем. Официальной информации о гибели Годро не поступало.
В минувшем сезоне 31-летний американец провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 60 (12+48) очков.
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