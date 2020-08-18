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«В серии с «Рейнджерс» он был лучшим в своей команде». Двукратный обладатель Кубка Стэнли — о Свечникове

12:14
Андрей Свечников и Здено Хара. Фото USA Today Sports
Андрей Свечников и Здено Хара. Фото USA Today Sports
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Двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов подвел итоги выступления форварда «Каролины» Андрея Свечникова в нынешнем сезоне.

«У Андрея был великолепный сезон, — считает Сергей Немчинов. — А в серии с «Рейнджерс» он был лучшим в своей команде наряду с Себастьяном Ахо. Да и с «Бостоном» выглядел очень прилично, но это хоккей. Тут травмы — неотъемлемая часть процесса. Желаю ему как можно быстрее восстановиться и вернуться на лед еще более сильным хоккеистом», — приводит слова Немчинова «Известия».

В третьем матче серии плей-офф с «Бостоном» российский форвард получил травму в столкновении со Здено Харой и рискует пропустить остаток сезона.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1049323/pavel-klimovitckii-timur-ganeev/stolichnaia-ugroza-vashington-ovechkina-blizok-k-vyletu

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