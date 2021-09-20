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В «Сент-Луисе» высоко оценили физическую форму Тарасенко перед открытием тренировочного лагеря

20:10
Владимир Тарасенко. Фото USA Today Sports
Владимир Тарасенко. Фото USA Today Sports
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Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко прибыл в тренировочный лагерь команды. В клубе остались впечатлены физической формой россиянина, сообщает журналист Энди Стриклэнд.

22 июля генеральный менеджер «Блюз» Дуг Армстронг рассказал, что Пол Теофанос, агент Тарасенко, 25 мая просил обменять форварда, но существует вероятность, что хоккеист останется в «Сент-Луисе».

В 24 играх минувшего регулярного чемпионата Тарасенко набрал 14 (4+10) очков и забросил две шайбы в четырех поединках розыгрыша Кубка Стэнли 2021 года. Первый матч в этом году нападающий провел 6 марта: первые два месяца сезона он пропустил, восстанавливаясь после операции на левом плече, которую ему сделали 17 сентября 2020 года. Это плечо ему также оперировали в 2017 и 2019 годах.

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Иван Шитик все материалы автора

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