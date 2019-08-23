В РУСАДА объяснили, почему Кузнецов получил четыре года за употребление кокаина

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая объяснила «СЭ», почему нападающий «Вашингтона» и сборной России Евгений Кузнецов получил 4-летнюю дисквалификацию, и чем его случай отличается от случая волейболиста Павла Мороза, который получил за кокаин всего 18 месяцев дисквалификации.

Отметим, что в списке запрещенных препаратов ВАДА кокаин присутствует, но запрещен он только в соревновательный период. Соревновательный период относительно чемпионата мира начинается за 48 часов до начала первого матча и заканчивается через 48 часов после последнего.

— Стандартная санкция за кокаин — 4 года. Уменьшают санкции только в том случае, если дисквалифицированный может доказать, что употреблял кокаин не в соревновательный период. И в организме обнаружили следы. Так было, например, в случае с волейболистом Павлом Морозом. Вероятно, Кузнецов не смог доказать подобного. И, насколько я понимаю, не будет подавать апелляцию. (Игорь Еронко)

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