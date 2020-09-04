«В российских СМИ навязывают негатив к BLM». Вратарь Георгиев сравнил отношение к антирасизму в России и Америке

Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев рассказал о своем отношении к движению Black Lives Matter («Жизни черных важны»), которое находит активную поддержку в США в последние месяцы.

— Как, по-вашему, отмена матчей в большом спорте может помочь антирасистскому движению в США? Многие хоккейные эксперты в России считают, что забастовка в НХЛ и в других видах спорта по этому поводу — бред.

— Забавно, — ответил Георгиев. — Но на то они и хоккейные эксперты, чтобы писать ошибочные мнения. Промолчать и продолжить играть как ни в чем не бывало, — это значило бы, что проблемы не существует, все нормально, и людей устраивает положение дел. То, что игроков НБА данная проблема волнует — факт, ведь многие из них сталкивались с расизмом на протяжении своей жизни. Остановив матчи, профессиональные лиги обратили на проблему внимание публики — это самое главное. Они показали, что тоже не согласны с действиями и с расизмом нужно бороться. Я очень рад, что НХЛ последовала примеру НБА. Надеюсь, все эти действия в совокупности помогут изменить мышление людей о расизме.

— Вам в директ не прилетают сообщения от хейтеров, которые против движения BLM?

— Когда я выкладывал маску, из всех российских комментаторов только один позитивно отозвался об этом. Со стороны остальных была только негативная реакция. Мне не совсем понятно, откуда это идет. После того, как я увидел разницу, насколько более позитивно было отношение американских подписчиков по сравнению с российскими, я решил открыть новости в российских СМИ и почитать статьи на тему BLM и увидел, что людям навязывают негативное отношение и дезинформируют их. Я просто хотел помочь бедным семьями в неблагополучных районах Нью-Йорка и поддержать движение против расизма, в мою сторону же выражают какой-то негатив. Для меня это непонятно и странно. (Алена Гребенькова)

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