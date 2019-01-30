"В России мы просто валяли дурака". Кучеров считает, что в Северной Америке тщательнее готовятся к матчам

Форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров рассказал об отличиях в подходах к тренировкам в России и Северной Америке.
Кучеров вспомнил свои выступления в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека.
- Я видел, что люди следят за тем, что едят, как готовятся к матчам, - сказал пресс-службе НХЛ Кучеров, которого "Тампа" задрафтовала в 2011 году во втором раунде под 58-м номером. - В России такого не было. Мы просто дурака валяли. Никого не волновало, против кого мы играли. Никто не спал. Ничего этого не было. А здесь ребята следили за своим рационом, за тем, как они готовятся к игре, что делают после нее. В России у нас был час на тренировку и ни минутой больше. Нельзя было задержаться или прийти раньше. Ничего этого не было. Приехав сюда, я понял, что здесь другая жизнь и влюбился в нее.
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https://www.nhl.com/ru/news/kucherov-striving-to-improve-for-lightning/c-304291904