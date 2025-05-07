Инсайдер Паньотта: в «Рейнджерс» рассматривают обмен Панарина
«Рейнджерс» рассматривают обмен нападающего Артемия Панарина, сообщает инсайдер Дэвид Паньотта.
По информации источника, руководство клуба рассматривает два варианта, либо они продолжают строить команду вокруг имеющихся ключевых игроков команды, либо обменивают россиянина для получения ценных активов и разгрузки зарплатной ведомости для обновления состава.
В этом сезоне на счету Панарина 80 матчей в регулярном чемпионате, в которых он забил 37 голов и отдал 52 результативные передачи. По итогам регулярного чемпионата команда из Нью-Йорка с 86 очками заняла 11-е место в Восточной конференции и не вышла в плей-офф.
Действующее соглашение 33-летнего форварда с клубом подходит к концу через год.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|18
|13
|5
|27
|2
|Каролина
|18
|12
|6
|25
|3
|Питтсбург
|19
|10
|9
|24
|4
|Айлендерс
|19
|10
|9
|22
|5
|Рейнджерс
|20
|10
|10
|22
|6
|Филадельфия
|18
|9
|9
|21
|7
|Коламбус
|18
|9
|9
|20
|8
|Вашингтон
|18
|8
|10
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|20
|12
|8
|24
|2
|Детройт
|19
|11
|8
|23
|3
|Монреаль
|18
|10
|8
|22
|4
|Оттава
|19
|9
|10
|22
|5
|Тампа-Бэй
|18
|9
|9
|20
|6
|Флорида
|18
|9
|9
|19
|7
|Торонто
|19
|8
|11
|18
|8
|Баффало
|18
|6
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|19
|13
|6
|31
|2
|Даллас
|19
|12
|7
|27
|3
|Виннипег
|18
|11
|7
|22
|4
|Чикаго
|18
|9
|9
|22
|5
|Миннесота
|20
|9
|11
|22
|6
|Юта
|18
|10
|8
|21
|7
|Сент-Луис
|19
|6
|13
|16
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|24
|2
|Анахайм
|18
|11
|7
|23
|3
|Сиэтл
|18
|9
|9
|23
|4
|Вегас
|18
|8
|10
|22
|5
|Эдмонтон
|20
|9
|11
|22
|6
|Ванкувер
|20
|9
|11
|20
|7
|Сан-Хосе
|19
|8
|11
|19
|8
|Калгари
|20
|5
|15
|13
Результаты / календарь
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
|17.11
|01:00
|Тампа-Бэй – Ванкувер
|2 : 6
|17.11
|02:00
|Миннесота – Вегас
|3 : 2 ОТ
|17.11
|03:00
|Рейнджерс – Детройт
|1 : 2
|17.11
|05:00
|Колорадо – Айлендерс
|4 : 1
