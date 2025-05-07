Хоккей
7 мая, 12:27

Инсайдер Паньотта: в «Рейнджерс» рассматривают обмен Панарина

Сергей Ярошенко
Артемий Панарин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Рейнджерс» рассматривают обмен нападающего Артемия Панарина, сообщает инсайдер Дэвид Паньотта.

По информации источника, руководство клуба рассматривает два варианта, либо они продолжают строить команду вокруг имеющихся ключевых игроков команды, либо обменивают россиянина для получения ценных активов и разгрузки зарплатной ведомости для обновления состава.

Артемий Панарин.«Я не был ни на одной Олимпиаде. Попасть туда — моя мечта». Интервью Панарина: неудачный сезон «Рейнджерс», «Трактор», межсезонье

В этом сезоне на счету Панарина 80 матчей в регулярном чемпионате, в которых он забил 37 голов и отдал 52 результативные передачи. По итогам регулярного чемпионата команда из Нью-Йорка с 86 очками заняла 11-е место в Восточной конференции и не вышла в плей-офф.

Действующее соглашение 33-летнего форварда с клубом подходит к концу через год.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Ceown

    В точку! От первой,до последней буквы.

    13.05.2025

  • Ceown

    На самом деле,даже не смешно,он никогда и не пытается давать ,хоть короткие,интервью на английском.За столько лет в НХЛ и не выучить дежурные фразы-стыдно.

    08.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    Рейнджерс непутевые по жизни, меняют всех подряд, как Ванкувер))) все хотят флеш-рояль собрать, недоумки))) пока нормальные команды с парой на руках умудряются выигрывать кубки)))

    08.05.2025

  • Ингемар Карлссон

    Про NYR. Команду всегда уважали в России. В основном потому-что много Россиян выступало там и они внесли большой вклад в завоевание последнего КС. До этого в СССР не показывали матчи НХЛ,позже, уже в России видел несколько матчей Алексея Ковал?ва и компании в составе NYR. На Шведских каналах и Рейнджерс иногда показывали. поэтому, хоть и не болельщик NYR, но очень нравился Греческий тафгай Ник Фотью,это 80 -90 года( потом в команду приш?л Джо Кошур),команда была мощная, с Кэпом Марком Мессье, Тикканеном, Андерсоном(все из Эдмонтона) ,Грейвсом,Ковал?вым Зубовым, ,Немчиновым,Карповцевым, да и Грецки в ней заканчивал. Многое уже не помню, но это был год 1994. Грецки пришел уже после завоевания КС. Вроде так. Ну а потом Шведское TV переключилось на матчи Торонто( из-за Матса Сундина), позже на Детройт и Колорадо (Никлас Лидстр?м и Петер Форсберг), а NYR был, но не часто.

    07.05.2025

  • Ингемар Карлссон

    Совершенно верно, не был лидером ни в Чикаго, ни в Коламбусе, ни в Нью-Йорке, очки набирал вроде, но лидерских качеств ноль, даже язык особо не выучил.Такой не способен повести команду на подвиги, и в этом вся проблема.

    07.05.2025

  • Ceown

    Артемий-не тот игрок ,вокруг которого можно строить команду:ни харизмы, ни стержня ,ни характера.Он идеальный на подигрыше,но ни разу не лидер.Это было понятно изначально и контрактему выписывали ,только из политической составляющей,как "великому критику кровавой гэбни".

    07.05.2025

  • Ceown

    Одна "труба" не решала все проблемы:)) Однозначно!

    07.05.2025

  • PvsZ

    Из всего состава можно оставить только Фокса, Панарина и ДжейТи Миллера, остальных смело разогнать и набрать новых))

    07.05.2025

  • Ингемар Карлссон

    Будем надеяться, что при грамотной работе менеджмента Рейнджерс, освобождении от платежки дорогостоящих ветеранов и хороших трансферов на вход, дела NYR поправятся, т. к. дальше нельзя смотреть на мучения команды.Хоть и не болельщик NYR, но не знаю, есть ли те, кто против сильного Рейнджерс, учитывая сколько зв?зд (и Российских тоже) играло в команде. Ну и конечно вера в Майка Салливана, думаю он способен сделать новую, сильную команду.

    07.05.2025

  • fell62

    В Юту его ...

    07.05.2025

  • fell62

    Шестёрка слишком тяжёлая)))

    07.05.2025

  • Ингемар Карлссон

    А с ним 22 в НХЛ. И если учесть, что в ПО выходят только 16 команд,разницы между 22 и 32 местом нет, и те и те не участвуют в ПО.

    07.05.2025

  • Андрей Андрей

    У Артемона кое-что сильно чешится,а головной мозг ребенка не позволяет найти достойное применение этому.Больше я причин не вижу.Как бы Алиса не сказала ему:вали ка ты на заработки,песик шелудивый,своих детей я воспитаю по своему усмотрению.

    07.05.2025

  • grhelga

    Это был бы отличный вариант для обеих команд, но не для самого Панарина конечно

    07.05.2025

  • Андрей Андрей

    С Артемоном много скандалов, возможно решили,пусть похождения и скандалы останутся с ним,а мы с кем нибудь поспокойней.Может на МакДэвида расчитывают?

    07.05.2025

  • Андрей Андрей

    к Бобру и кубинкам.

    07.05.2025

  • igogohruhru

    Без панарина последнее место в НХЛ.

    07.05.2025

  • quarktrue

    Кажется, Рейнждерс последний раз брали КС в 1994. А в клубе постоянная чехарда. Меняются абсолютно все. Сейчас Панарин, завтра Шестеркин.

    07.05.2025

  • igor1972

    в нхл не продают игроков, обменивают

    07.05.2025

  • Армеец

    Переоцененный игрок....Играет по настроению...Максимум 3-х летний контракт...Это не Ярг или Овечкин....Хлипкий технарь!

    07.05.2025

  • андр

    У Артемия в договоре есть пункт на обмен только с его согласия? Игрок конечно превосходный, выбор будет.

    07.05.2025

  • Ru Be

    Под потолок зарплат не влезет.

    07.05.2025

  • Ru Be

    Может еще и останется в Нью-Йорке, если "островитяне" в следующем сезоне замахнутся всерьез на КС.

    07.05.2025

  • Ингемар Карлссон

    Намечается большая чистка. И хоть первыми на выход для болельщиков были Зибанежад и Краудер, менеджмент Рейнджерс возможно начнёт с Панарина(т.к.остался всего год контракта и зарплата 11,6 млн.) если не продать его сейчас, то 33 летнего игрока вряд-ли, кто возьмёт потом. Далее-Краудер(контракт на 6,5 млн в год, 34 года, скорее всего, тоже Арриведерчи. И наконец,, Швед" Зибанежад, 32 года, контракт 8,5 млн. в год, ещё до 30 года, здесь сложнее, но такой,, Швед"Рейнджерс не нужен. Прош?лся только по верхушке игроков NYR, а скольких ещ? можно продать, расчистка Авгиев Конюшен начинается. И не надо заступаться за Артемия, трезво оценив ситуация-он первый на выход. Иначе Рейнджерс через год его отпустит бесплатно. Что-что, а деньги в NY считать умеют. Ничего личного, извините.

    07.05.2025

  • maxcds

    Нормальное решение. Рагс в полной заднице. Нужна большая чистка.

    07.05.2025

  • Догада

    Неужели Коламбус согласится принять изменника?

    07.05.2025

  • Maks

    Во Флориду, к Бобровскому)

    07.05.2025

  • Werewolf

    Салливану не привыкать тренировать команды без защиты))))))

    07.05.2025

  • Gagiga

    Всё логично - последний год, если продавать, то сейчас, к тому же 33 года. Вот только какой клуб впишется в такой дорогой контракт?

    07.05.2025

  • Секир-башка

    Поди неохота из Нью-Йорка отчаливать? Ну а что сделаешь - результата нет и Кубком даже не пахнет, нужны какие-то изменения.

    07.05.2025

  • JohnnyD

    Рассматривать можно сколько угодно, только у него ещё год контракта и запрет на обмен (обменять могут только с его согласия)

    07.05.2025

  • TORO

    Ага, там ещё наверняка учитывают этот скандал с работницей клуба, в который влип Артемий. Салливан, видимо, сказал - в топку Панарина, я здесь главный! Будем ща 3 года строить нового контейнера!

    07.05.2025

  • Iron Maiden

    В этом сезоне результата нет. Но в этом по сути менеджеры и виноваты. Трубу отдали, в защите сплошные провалы. Нет баланса в линиях.

    07.05.2025

  • Zohr Vad

    Жаль, но нет результата у команды. И эти вбросы,следствие такого положения. Личные достижения хорошо,но это второй план. Артемий будет востребован на высокий 5-6(4-5) летний контракт во многих клубах.

    07.05.2025

