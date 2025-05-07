Инсайдер Паньотта: в «Рейнджерс» рассматривают обмен Панарина

«Рейнджерс» рассматривают обмен нападающего Артемия Панарина, сообщает инсайдер Дэвид Паньотта.

По информации источника, руководство клуба рассматривает два варианта, либо они продолжают строить команду вокруг имеющихся ключевых игроков команды, либо обменивают россиянина для получения ценных активов и разгрузки зарплатной ведомости для обновления состава.

В этом сезоне на счету Панарина 80 матчей в регулярном чемпионате, в которых он забил 37 голов и отдал 52 результативные передачи. По итогам регулярного чемпионата команда из Нью-Йорка с 86 очками заняла 11-е место в Восточной конференции и не вышла в плей-офф.