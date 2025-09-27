Хоккей
27 сентября, 10:13

В «Рейнджерс» ожидают, что Панарин продлит контракт с понижением зарплаты

Сергей Ярошенко

В «Рейнджерс» ожидают, что нападающий Артемий Панарин продлит контракт с понижением зарплаты, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

По информации источника, ориентиром для команды из Нью-Йорка является соглашение форварда Анже Копитара с «Лос-Анджелесом». В 2023 году словенец продлил договор с «Кингс» на 2 года, снизив свою ежегодную зарпллату с 10 до 7 миллионов долларов. Отмечается, что у руководства «Рейнджерс» уже состоялся разговор с 33-летним россиянином.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Его кэпхит составляет 11,64 млн долларов.

  • ГлавПатриот

    Судя по последнему сезону это Панарин упал на дно. А у Копика и карьера сложилась и клуб в его время подымался на триумф. А Рейнджерс похоже не видать такой славы

    29.09.2025

  • poloskun

    Копитар последний сезон, едет с горы. У Артемия ещё года три работы.

    27.09.2025

  • Андрей Андрей

    кубок выигрывает не игрок а команда,пусть у него их будет хоть 5.То что Копитар решил так сделать,то это просто его лень переехать в команду где дадут больше.

    27.09.2025

  • Андрей Андрей

    Сейчас любой обезьяне,ставшей на коньки,по 6 платят,а сильнейшему игроку в команде предлагают опуститься до уровня той самой шимпанзе. Себе ужмите,хоть до 0.

    27.09.2025

  • inspire

    с другой стороны потолок в 23 году, сейчас и через пару-тройку лет это две большие разницы, не исключаю, что лет на 5 и 10-ку отожмет ...

    27.09.2025

  • grhelga

    Ну а Панарину будет без малого 35 Копитар системообразующий игрок, с ним выиграли два кубка. И личных призов много Панарин не выиграл ничего, в плейофф играет хуже Миллионов 8-9 на три года или 7-8 на 5-7 лет

    27.09.2025

  • Maks

    Копитару было 37 лет тогда, так что немного мимо. Но конечно и от срока контракта это тоже зависит.

    27.09.2025

    • «Ванкувер» обыграл «Сиэтл», Кудрявцев сделал голевую передачу

    Овечкин вновь тренировался на льду в бесконтактном джерси
