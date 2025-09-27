В «Рейнджерс» ожидают, что Панарин продлит контракт с понижением зарплаты

В «Рейнджерс» ожидают, что нападающий Артемий Панарин продлит контракт с понижением зарплаты, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

По информации источника, ориентиром для команды из Нью-Йорка является соглашение форварда Анже Копитара с «Лос-Анджелесом». В 2023 году словенец продлил договор с «Кингс» на 2 года, снизив свою ежегодную зарпллату с 10 до 7 миллионов долларов. Отмечается, что у руководства «Рейнджерс» уже состоялся разговор с 33-летним россиянином.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Его кэпхит составляет 11,64 млн долларов.