В пятом и шестом раундах драфта НХЛ выбрали восемь россиян

Восемь российских хоккеистов выбрали в пятом и шестом раундах драфта НХЛ 2022 года.

Как сообщается на сайте лиги, в пятом раунде «Баффало» под 134-й номером драфта выбрал Всеволода Комарова,

«Торонто» под 135-м — Никиту Гребенкина, «Коламбус» под 138-м — Сергея Иванова, «Даллас» под 147-м — Максима Майорова, «Каролина» под 156-м — Владимира Грудинина, «Рейнджерс» под 161-м — Максима Барбашева.

В шестом раунде «Анахайм» под 178-м номером выбрал Вяччеслава Бутейца, «Эдмонтон» под 190-м — Никиту Евсеева.