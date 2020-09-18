«В прошлый раз это не сработало». Хедман объяснил, почему игроки «Тампы» дотронулись до Кубка Восточной конференции

Защитник «Тампы» Виктор Хедман после победы в шестом матче полуфинала плей-офф НХЛ с «Айлендерс» (2:1 ОТ) прокомментировал решение команды дотронуться до Кубка Восточной конференции.

— В прошлый раз для нас это не сработало, так что сомнений никаких не было, — приводит слова Хедмана официальный сайт НХЛ.

В 2015 году после победы над «Рейнджерс» Стивен Стэмкос не стал трогать приз за победу в Восточной конференции, однако в финале «Тампа» уступила «Чикаго» со счетом 2-4 в серии.