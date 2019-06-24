В профсоюзе игроков НХЛ хотят постоянно принимать участие на Кубке мира

Глава профсоюза игроков НХЛ Дональд Фер заявил, что лига хочет ввести на постоянной основе в календарь Кубок мира.

– Я надеюсь, что одна из вещей, которую мы получим – это соглашение о создании долгосрочного графика международных соревнований, который будет включать в себя Кубок мира по хоккею, – цитирует AP Фера. – Был ряд дискуссий, вряд ли их можно назвать офиицальными переговорами.

Олимпиада? Это другое мероприятие. Кубок мира не должен рассматриваться как конкуренция или замена Олимпийским играм.

Также Фер отметил, что предпочел бы возвращение игроков НХЛ на Олимпиаду.