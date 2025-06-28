В первом раунде драфта НХЛ 2025 года были выбраны 6 европейцев

В Лос-Анджелесе состоялась церемония первого раунда драфта НХЛ.

Клубами были выбраны 32 молодых игрока: 19 канадцев, 7 американцев, 3 шведа, 2 чеха и 1 россиянин.

Единственным российским игроком, выбранным в первом раунде, стал голкипер Петр Андреянов, которого взял «Коламбус».

Второй раунд начнется в 19:00 по московскому времени в субботу, 28 июня.