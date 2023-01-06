В перерыве игры «Коламбус» — «Вашингтон» объявят первых участников матча звезд НХЛ

Сегодня во время паузы в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Вашингтоном» объявят первых 32 игроков, выбранных для участия в Матче звезд НХЛ.

Фанаты могут отдать свои голоса до 21.00 по восточному времени.

Матч звезд-2023 пройдет во Флориде на стадионе «Пантерз». 3 февраля — конкурсы мастерства, а 4 февраля — матчи между командами дивизионов. Шоу пройдет на стадионе «Флориды» второй раз в истории (ранее он был в 2003 году).