В "Оттаве" объяснили, почему выменяли Анисимова у "Чикаго"

Генеральный менеджер "Оттавы" Пьер Дорион отметил, что нападающий Артем Анисимов умеет не только забивать, но и играть в обороне. За 31-летнего россиянина "Сенаторы" отдали в "Чикаго" форварда Зака Смита.

– Артем – крупный, трудолюбивый центрфорвард, с отличными руками и задатками плеймейкера, – приводит официальный сайт "Сенаторз" слова Дориона. – Он может приносить много пользы не только в обороне, но и в атаке, выходить в большинстве и меньшинстве. Мы заполучили опытного игрока, который умеет не только забивать, но и играть в обороне. Уверены, что он отлично впишется в нашу команду.

В прошлом сезоне Анисимов в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 37 (15+22) очков.​