Дэйли заявил, что игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду-2026, если каток не будет достроен

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что игроки НХЛ не сыграют на Олимпийских играх 2026 года, если каток с североамериканскими размерами площадки не будет достроен.

«Зависит от того, какой процент вы готовы присвоить вероятности того, что каток не будет достроен. Если каток не будет достроен, хоккеисты НХЛ не поедут на Олимпиаду», — цитирует Дэйли Daily Faceoff.

Ранее The Athletic сообщил, что Международная федерация хоккея (IIHF) одобрила размер площадки 59,85 метра в длину и 24,8 метра в ширину. Размеры в НХЛ — 60,96 и 25,90 метра.

Мужской турнир по хоккею на Олимпиаде пройдет с 11 по 22 февраля 2026 года.