В НХЛ запланировали празднование к моменту, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

На совете управляющих Национальной хоккейной лиги обсудили, как НХЛ отметит покорение форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным снайперского рекорда Уэйна Гретцки, сообщает Daily Faceoff.

Предполагается, что матч, в котором 39-летний форвард установит новый рекорд, будет немедленно остановлен, даже если он будет проходить на выезде. Тогда-же состоится полная презентация с Овечкиным, Гретцки и комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном.

За 18 матчей в нынешнем сезоне российский нападающий набрал 25 (15+10) очков. Всего на счету Овекина 868 шайб за 1444 игры, он отстает от рекорда Гретцки на 26 голов.