В НХЛ выбрали самые крутые прозвища хоккеистов. «Хлебушек» Панарин попал в тройку

Ассоциация игроков НХЛ провела опрос среди хоккеистов лиги. Всего было опрошено порядка 600 человек. Один из вопросов звучал так: «У кого из игроков лучшее прозвище».

8,08 процента опрошенных игроков ответили что лучшим никнеймом (Тунец) обладает нападающий «Монреаля» Томаш Татар.

Вторым стал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, получивший за свое прозвище (Паста) 7,31 процента голосов. Замкнул тройку лучших российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин (Хлебушек).

Четвертым стал нападющий «Аризоны» Кристиан Фишер (Вонючка).