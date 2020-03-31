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В НХЛ выбрали лучших вратарей лиги. Василевский — второй, Бобровский — четвертый

18:27
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Ассоциация игроков НХЛ провела опрос среди хоккеистов лиги. Всего было опрошено порядка 600 человек. Один из вопросов звучал так: «Кто является лучшим вратарем?».

41,55 процента опрошенных игроков ответили что лучшим является вратарь «Монреаля» Кэри Прайс.

Вторым стал российский голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, получивший 17,09 процента голосов. Замкнул тройку лучших Марк-Андре Флери из «Вегаса».

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский — четвертый (5,63 процента голосов).

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